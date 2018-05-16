Мартин Скорсезе во время получения приза на Римском кинофестивале рассказал о несостоявшемся проекте с Фредерико Феллини

Недавно прошло событие в мире киноискусства — Римский кинофестиваль. На фестивале принимали участие разные актеры, режиссеры, продюсеры и другие деятели киноискусства. Во время церемонии вручения главного приза Мартин Скорсезе рассказал о несостоявшимся проекте с Фредерико Феллини.

На Римском кинофестивале известный режиссер таких картин, как «Отступники», «Славные парни», «Таксист» и многих других, стал лауреатом почетного приза «за вклад в режиссуру». В своей речи он заговорил об итальянском кино и вспомнил, что однажды планировал сделать совместную работу с не менее известным режиссером Фредерико Феллини.

Скорсезе собирался продюсировать фильм документального жанра о съемках кино. К сожалению, Феллини скончался в начале 90-х годов. У них было много проработанных сценариев о создании кино. Их задумка была показать наглядно каждый этап процесса съемки любого фильма: этап задумки, появления актеров, затем оператор. Каждый этап производства имеет важное значение в создании киноленты.

Режиссер также объяснил, какую роль имеет выбор локации съемки. Очень важно, чтобы рядом был ресторан. Даже если съемки не планируются в данной местности, обязательно нужно подобрать очень хороший ресторан, чтобы все работники смогли сытно поесть.

Мартин Скорсезе назвал фильм «Ночь Кабирии» началом становления его как режиссера. Приз Римского кинофестиваля он получил из рук Паоло Тавиани — итальянского постановщика, чей брат Витторио умер в 2018 году. Во время вручения, Тавиани сказал: «Вы всегда были другом нам с братом. Скорсезе — это один из тех редких режиссеров, которые своими фильмами помогают нам понять себя».

Режиссер Мартин Скорсезе сейчас занять процессом съемки своей картины «Ирландец», который выйдет на Netflix в 2019 году. Из знаменитостей в картине будут участвовать такие актеры, как Роберт де Ниро и Аль Пачино.