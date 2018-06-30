Мультсериал "Разочарование" официально продлен на второй сезон

В середине августа 2018 года вышел мультсериал от создателей «Симпсонов» про принцессу-алкоголичку от студии Netflix - «Разочарование». Теперь стало известно, что данный сериал будет продлен еще на сезон.

Компания Netflix приняла решение продлить «Разочарование» на второй сезон. Студия заказала аниматору и создателю сериала Мэтту Греннингу еще 20 новых серий. Это означает, что студия не повлияла на критику в сторону «Разочарования». Кинокритики пишут, что «сериал оправдал свое название».

Как и первый сезон, второй также будет разделен на две части. Релиз второй части 1 сезона запланирован на середину 2019 года. А выход второго сезона — на 2020 и 2021 год. Мэтт Греннинг заявил, что очень будет рад приступить к продолжению этого эпического путешествия.

Сериал «Разочарование» рассказывает историю принцессы Бин, которая имеет пристрастие к алкогольным напиткам. У нее есть друзья — эльф по имени Эльфо и персональный демон Бин по кличке Люци. Эти трое являются жителями средневекового королевства «Дримландия». Они с радостью готовы втянуть главную героиню мультсериала в различные увлекательные приключения.