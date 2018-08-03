Дербент превратится в съемочную площадку фильма о конфликте в Сирии

В Дагестане идут приготовления к съемке художественной картины о вооруженном столкновении в Сирии.

Совместная российско-сирийская творческая группа прибудет в город Дербент, чтобы начать работу над фильмом «Пальмира» о Гражданской войне в Сирии. Старт съемок запланирован на ноябрь. Известный документалист Иван Болотников приглашен для работы над «Пальмирой» в качестве режиссера и автора сценария. Над сценарием поработал и писатель из Ростова-на-Дону Денис Гуцко. Продюсирует картину Андрей Сигле, известный в кинематографическом мире композитор.

Фильм «Пальмира» будет сниматься в Дагестане, Санкт-Петербурге, Турции и Сирии. Примерный бюджет картины составляет 2 миллиона евро. В сюжете речь идет о враче из Дагестана, который отправляется на поиски супруги, сбежавшей на Ближний Восток вместе с детьми. Премьера киноленты запланирована в 2019 году.