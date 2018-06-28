Джонни Депп сыграет в одном фильме с Робертом Паттинсоном

Сообщается, что американский актер, знаменитый своими неординарными работыми в кинематографе, присоединился к актерскому составу драмы "В ожидании варваров", в котором ранее были объявлены Роберт Паттинсон и Марк Райлэнс.

Известно, что картина будет основана на известной книге Дж. М. Кутзее с одноименным названием. Сюжет будет строиться вокруг британского судьи, проживающим в колониальном городе. Он постепенно начинает сомневаться в своей верности империи, пытаясь игнорировать приближающуюся неизбежную войну с «варварами». Его роль исполнит Райлэнс. Пока нет информации о том, каких персонажей предстоит сыграть Роберту Паттинсону и Джонни Деппу, и станут ли они ключевыми. Отмечается, что начало съемок намечено уже на ноябрь 2018 года. О том, когда планируется выход в прокат, и сколько будет длиться съемочный процесс, неизвестно. Сообщается только, что работа начнется в Марокко.

Продюсером ленты стал Андреа Иерволино. Он занимался также картинами «Венецианский купец» и «До костей». Интересно, что Иерволино также заключил с Деппом соглашение, в соответствии с которым предполагается совместное производство и продюсирование фильмов. Режиссером «В ожидании варваров» стал Сиро Герра.

Известно, что роман, который лег в основу сюжета, был опубликован в 1980 году. Он, кроме того, входит в список «Величайшие книги XX века» по версии издательства Penguin Books. При этом произведение обладает мемориальной премией Джеймса Тейта Блэка и мемориальной премией Джеффри Фабера за лучший фантастический роман. Филипп Гласс в 2005 году поставил по книге оперу.