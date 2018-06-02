С 29 октября на российские экраны вернётся "Мажор"

Поклонники российского актёра Павла Прилучного вновь смогут наблюдать за его игрой в кинематографе.

Согласно заявлению продюсерской компании Sreda, с 29 октября на экраны телезрителей вернётся сериал "Мажор". Однако ранее говорили о другой дате, а именно 12 ноября. Сюжет третьего сезона развивается вокруг главного героя Игоря, который уже полгода не может оправиться после потери друга.

Тем временем Катя в исполнении Любви Аксёновой не хочет его видеть, а Виктория, которую играет Карина Разумовская, занята мыслью о будущем ребёнке, которого носит под сердцем. Однако всё изменилось, когда герой Прилучного встретил Фишера, после чего Игорь вернулся в отдел для завершения главного в своей жизни расследования, а именно смерти матери и убийства отца, а также найти переплетение чужих секретов со своей судьбой.

Кроме того, Прилучному предстоит сделать сложный выбор между любовью и местью, жизнью со смертью.