"Чудо-женщина 1984" выйдет на 7 месяцев позже

Дата продолжения популярного фильма о супергерое была изменена.

Согласно заявлению представителей киностудии Warner Bros., "Чудо-женщина 1984" выйдет на семь месяцев позже. Актриса Галь Гадот, исполняющая главную роль, также подтвердила эту информацию на своей странице в социальной сети Twitter, добавив, что очень рада переносу премьеры.

Следовательно, продолжение также выйдет в июне, как и первая "Чудо-женщина". В киностудии также отмечают, что это решение компании поместило первый показ киноленты именно в тот временной промежуток, в котором она и должна находиться, а именно на середину 2020 года.

Напомним, фильм о представительнице прекрасного пола со сверхспособностями россияне увидели 1 июня 2017 года. Известно, что при бюджете в 149 миллионов долларов только в США кассовые сборы составили 412 миллионов и примерно столько же по всему миру.

Во второй части фильма вновь появится всем полюбившиеся Крис Пайн и Кристен Уиг, а саундтрек для фильма создаёт известный композитор Ханс Циммер.