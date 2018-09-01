Гильермо дель Торо снимет для Netflix новую версию "Пиноккио"

Известный мексиканский режиссер Гильермо дель Торо займется новым проектом, результатом которого должен стать анимационный фильм-мюзикл "Пиноккио". Об этом сообщает издание Variety.

Именно такое предложение получил Гильермо дель Торо от популярной стриминговой компании Netflix. Режиссер рассказал, что очень давно хотел получить подобную просьбу. Он особенно подчеркнул, что хотел снять нечто похожее именно о Пиноккио. По словам Гильермо дель Торо, анимация оказала очень сильное влияние на его жизнь. Отмечается, что он выступит, кроме прочего, и сценаристом новой версии «Пиноккио», и спродюсирует будущую ленту.

В настоящий момент о сюжете известно немногое. Сообщается, что фильм-мюзикл будет вести повествование на фоне становления фашистского режима в Италии. Уже этой осенью планируется начать работу, однако, точная дата неизвестно, как и сроки выхода картины. Но режиссер уже создал команду, которая будет трудиться над проектом. Вместе с ним над фильмом будет работать Патрик Макхэйл, который занимался созданием анимационного сериала «По ту сторону изгороди».

Гиьлермо дель Торо в марте получил почетную премию «Оскар» за режиссуру фильма "Форма воды". Лента рассказывает о любви, которая зародилась между молодой девушкой и чудовищем-амфибией.