После появления зловонного пруда в Волгограде в ещё одном российском городе столкнулись с аналогичной проблемой.

Так, в Бердске образовался потоп из фекалий из-за ведра с бетоном и камнями. Согласно заявлению директора Комбината бытовых услуг Владимира Воспанчука, в канализации обнаружили не только ветошь, но и 40-литровую ёмкость со строительными отходами, поэтому придётся сменить 16 метров коллектора без разрывания грунта.

Согласно технологии, разрушается керамическая труба и автоматически прокладывается пластиковая. Более того, после проведения ещё одной внеплановой проверки оказалось, что дом, находящийся возле канализации, бы сдан в эксплуатацию с массой недочётов, которые также необходимо исправлять.