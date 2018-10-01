В Бердске образовался потоп из фекалий из-за ведра с бетоном и камнями

Сегодня, 11:56 \\ Мозаика

После появления зловонного пруда в Волгограде в ещё одном российском городе столкнулись с аналогичной проблемой.

Так, в Бердске образовался потоп из фекалий из-за ведра с бетоном и камнями. Согласно заявлению директора Комбината бытовых услуг Владимира Воспанчука, в канализации обнаружили не только ветошь, но и 40-литровую ёмкость со строительными отходами, поэтому придётся сменить 16 метров коллектора без разрывания грунта.

Согласно технологии, разрушается керамическая труба и автоматически прокладывается пластиковая. Более того, после проведения ещё одной внеплановой проверки оказалось, что дом, находящийся возле канализации, бы сдан в эксплуатацию с массой недочётов, которые также необходимо исправлять.

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Автор - Татьяна Сазонова
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