Российский фильм «Царь-птица» одержал победу на фестивале в Торонто

Сегодня, 10:06 \\ Мозаика

Драма «Царь-птица», снятая якутским режиссером Эдуардом Новиковым, получила приз «BestDramaticFeature» на канадском кинофестивале.

Якутская картина «Тойон Кыыл», что переводится на русский как «Царь-птица», стала лучшим драматическим фильмом на международном фестивале кинематографии коренных народов в канадском Торонто. Данную информацию озвучила Сардана Саввина, выступившая продюсером проекта от режиссера Эдуарда Новикова. Она сообщила, что «Царь-птица» соревновалась с девятью картинами.

«Для фильма «Тойон Кыыл» эта награда стала третьей на международной арене и пятой всего. Картина якутского режиссера Эдуарда Новикова раскрывает важные для человечества темы. В ней идет речь об отношениях людей к себе, к другим людям и природе. Победа на канадском фестивале ImagineNative говорит о том, что якутский кинематограф стал на правильную дорогу», - рассказала Саввина.

В основу «Царь-птицы» легла повесть «Со мною состарившаяся лиственница», написанная советским писателем из Якутии Василием Яковлевым. В ней идет речь о якутских стариках, проживающих в тайге в начале 20 века, к которым однажды прилетел орел.

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Автор - Антон Словацкий
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