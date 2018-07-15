Константин Хабенский признался, что не умеет пользоваться социальными сетями, и объяснил причину

Популярный российский актер рассказал, что совсем не пользуется социальными платформами и не желает учиться. Этот факт он смог объяснить очень просто и логично в интервью для телеканала "МИР".

Оказалось, что для Константина Хабенского очень важное значение имеет «тактильный контакт». Актер рассказал, что просто не умеет, поэтому не сидит ни на одной социальной платформе. «Я за глаза, за интонация – я за это». Выяснилось, что артист считает важным именно живое общение, возможность непосредственного взаимодействия с людьми. Он признался, что в интернете не может понять, например, шутит человек или нет. Актер уверен, что можно понять и рассказать гораздо больше, когда слышишь своего собеседника, видишь его жестикуляцию. Он рассказал, что «дорожит тем, что у него есть». Константин Хабенский заявил, что не хочет тратить время на то, чтобы «слепнуть в мобильном телефоне».

Напомним, ранее стало известно, что картину «Собибор», где актер исполнил главную роль, показали в США. Фильм продолжает завоевывать популярность и признание, выходя на мировую сцену. Артист в работе над данным фильмом не ограничился лишь актерской работой. Лента стала его дебютным режиссерским проектом.