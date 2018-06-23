Netflix упрекнули в намеренном обмане темнокожих пользователей

Популярный стриминговый сервис обвинили в том, что он намеренно вводит в заблуждение темнокожих пользователей, поскольку использует адаптированный постеры для фильмов.

Об этом заявила главный редактор журнала MelanMag Джой Джозес. Она поделилась своим мнением в интервью, которое давала телеканалу Sky News в воскресенье 21 октября. Журналист подчеркнула, что в рекомендациях темнокожим пользователям появляются ленты с постерами, где на первом плане расположены актеры, принадлежащие их расе. Но, как известно, именно так располагаются персонажи, играющие главные роли в фильмах. Однако удалось установить, что темнокожие актеры на постерах, находящиеся ближе всех, имеют лишь второстепенное значение в предлагаемых картинах.

Руководство известной компании Netflix уже прокомментировало это заявление. Они объяснили, что механизм подбора рекомендаций работает, основываясь на истории просмотров, а потому он никак не может учитывать расу, к которой принадлежит пользователь. Официальные представители отметили, что не могут «персонализировать опыт пользования хостингом».

Однако Джой Джозес настаивает на том, что Netflix действует именно так, как она полагает. Кроме того, по ее мнению, это делается намеренно для привлечения определенной аудитории. Главный редактор журнала упрекнула компанию в обмане, приведя пример. Она заявила, что в фильмах "Как отец" и "Реальная любовь" главные роли играют белокожие актеры. Однако для темнокожих пользователей намеренно подобраны кадры с идентичной расой.