Хоррор "Хэллоуин" попытается побить рекорд денежных сборов за первый уикенд

Недавно в канун праздника всех святых вышел хоррор фильм под названием «Хеллоуин». Данная картина собирается побить рекорд денежных сборов, который на данный момент принадлежит фантастическому боевику «Веном».

Сборы таких кинолент, как «Оно», «Проклятье монахини» и «Русалка. Озеро мертвых» доказывает, что фильмы ужасов могут соперничать с фильмами других жанров по мировому сбору. Некоторые говорят, что идет пик популярности данного жанра. На ряду с такими фильмами в этот список хочет попасть картина «Хэллоуин» с Джейми Ли Кертис в главной роли. Фильм хоррор вышел в прошлый четверг, 18 октября. Премьера в США стартовала на день позже в 3928 кинотеатрах. Эксперты в области кино говорят, что этот фильм за выходные может собрать около 80 миллионов долларов. Возможно он нацелиться на то, чтобы побить рекорд «Венома» - 80,255 миллионов долларов.

Один рекорд «Хэллоуин» 2018 года уже побил — это самый кассовый премьерный уикенд для франшизы. С учетом того, что предыдущий рекорд среди всех фильмов этой серии принадлежал ремейку, который вышел в 2007 году — 26 миллионов долларов за выходные и 80 миллионов за весь общий сбор картины, то новой части «Хэллоуина» предрекают 80 миллионов только за первые выходные.

Как сообщается, новый «Хэллоуин» это продолжение оригинальной части, которую снял режиссер Джон Карпентер, то есть, его сиквел. Эта часть проигнорирует все предыдущие 9 частей, снятые за этот период. Джейми Ли Кертис снова возвращается к роли Лори Строуд.