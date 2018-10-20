Дочь экс-депутата Госдумы стала участницей шоу «Голос»

К 17-летней девушке повернулась певица Ани Лорак. Арина Багарякова, отец которой ранее был думским депутатом от Алтайского края, исполнила на «слепых» прослушиваниях песню Yesterday легендарной группы The Beatles.

На шоу «Голос» попала дочь экс-депутата Госдумы Арина Багарякова. 17-летняя певица исполнила песню Yesterday в необычной форме. Музыку для нее играла ее преподаватель по вокалу. Судьи шоу заметили, что Арина Багарякова сильно волновалась, но пела хорошо. В итоге, к дочери экс-депутата повернулась только Ани Лорак.





Рэпер Баста и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковали девушку за выбор песни, к ним присоединился и Константин Меладзе. Судьи шоу отметили, что Арина Багарякова хорошо поет, однако с выбором песни она ошиблась.









По мнению Меладзе, Басты и Шнурова, юная певица должна была выбрать песню, которая подходила бы ей по возрасту и жанру. Дочь экс-депутата расстроилась от критики судей, однако Ани Лорак приободрила юную певицу и напомнила ей, что та все равно стала участницей шоу «Голос».

Алексей Багаряков, отец 17-летней Арины, принимал участие в выборах в Госдуму 2007 года. Он прошел по партспискам от Алтайского края. Алексей Багаряков был в Екатеринбурге бизнесменом, после завершения думских полномочий он был отправлен в Свердловскую область, а потом его семья перебралась в Москву.