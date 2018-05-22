Группа "Ленинград" устроит тур по стадионам "ЧМ-2018"

Популярная российская группа "Ленинград" отправится летом 2019 года в стадионный тур. Сообщается, что музыканты дадут концерты на 9 стадионах, где проходили матчи "ЧМ-2018" по футболу.

Первой остановкой в туре станет Калининград. 4 июня музыкальный коллектив выступит на одноименном стадионе. После него Сергей Шнуров вместе со своими коллегами даст концерт в столице на стадионе «Открытие Арена». Далее маршрут исполнителей будет строиться следующим образом: Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Ростов, Волгоград. Конечной точкой в путешествии «Ленинграда» станет Северная столица. Группа отгремит на «Санкт-Петербург Арене». Отмечается, что первые 6 городов из списка встретят музыкантов летом. А вот три оставшихся будут ждать исполнителей только в сентябре. При этом выступление в Петербурге захватит даже октябрь и состоится 12 числа.

Напомним, буквально на днях музыкальный коллектив выступил в городе на Неве. Сообщается, что этот концерт стал самым масштабным в истории группы. По имеющейся информации, билеты купили более 60 тысяч человек. Сергей Шнуров подчеркнул, что он, как и его коллеги, остался совсем недовольным системой логистики на стадионе.