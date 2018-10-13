Кинокритики вступились против преждевременных нападок на черную комедию о блокадном Ленинграде

Известные кинокритики высказались против волны нападок и негатива на фильм "Праздник", который собирается снять режиссер Алексей Красовский. Они заявили, что запретить выход фильма без соответствующего решения суда нельзя.

В последнее время участились нападки на планируемую российским режиссером черную комедию «Праздник». Однако многие кинокритики выступили в защиту от негатива ожидаемой ленты. По их словам, вопреки сложившему в средствах массовой информации и у общественности мнения, эта картина не о блокадном Ленинграде, а, прежде всего, о людях. Кинокритики отметили, что режиссер намерен показать жизнь привилегированных лиц в то страшное время. Когда многие люди умирали от голода и лишений, уклад обеспеченной части населения был совсем иным.

Специалисты обнародовали открытое письмо. Оно было опубликовано в профиле социальной сети Facebook кинокритика Андрея Плахова. Там выражено возмущение экспертов относительно того, что фильм еще даже не был показан, не вышел на экраны, а его уже критикуют. Такие нападки, по мнению киноведов, совершенно не обоснованы. В своем послании деятели культуры в области кинематографа также выразили уверенность, что съемочная группа, которая будет работать над проектом, не позволит себе «глумиться над беспрецедентным несчастьем миллионов людей». Однако они также особенно подчеркнули, что никто, кроме суда не может решать вопрос о возможности или невозможности выхода картины в свет.