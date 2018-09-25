Один из главных героев "Игры престолов" намекнул на возможную гибель своего персонажа

Сегодня, 18:18 \\ Мозаика

Питер Динклейдж, который исполняет роль Тириона Ланнистера в знаменитом сериале "Игра престолов" сделал странное и пугающее для многих фанатов заявление, которое уже успело породить слухи о гибели его персонажа.

 Об этом знаменитый актер рассказал в интервью знаменитому изданию Vulture. Динклейдж намекнул: «Что бы там ни было, смерть была бы хорошим финалом». Он рассказал, что, анализируя съемки в финальном сезоне, уверен, история его персонажа получила очень достойное завершение. Актер также подчеркнул в интервью свои впечатления от последнего съемочного дня. По его словам, день выдался «красивым и печальным».

Питер Динклейдж отметил, что на съемочной площадке ему удалось увидеть многих людей, которые работали над проектом с самого его начала. Уже ставший легендарным сериал в сентябре заслуженно получил почетную награду: создателям вручили премию «Эмми» за «Лучший драматический сериал».

Напомним, Питер Динклейдж не единственный, кто только подогревает интерес поклонников к финалу саги. Ранее стало известно, что сами создатели раскрыли небольшой секрет. Они заявили, что в восьмом сезоне фанаты смогут увидеть персонажа, чья судьба несколько сезонов оставалась загадкой. Речь идет о лютоволке Джона Сноу. Режиссеры сообщили, что у него будет довольно много экранного времени в финале.

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Автор - Евгения Чернобаб
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