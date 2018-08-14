Мэр Тель-Авива заявил, что "Евровидение-2019" пройдет без политики

Глава Тель-Авива Рон Хульдаи пообещал всему миру, что предстоящее "Евровидение-2019" будет проходить автономно от политики. Он отметил, что к этому обязывает многолетняя история конкурса.

Мэр столицы Израиля заявил, что самый знаменитый в мире вокальный международный конкурс должен пройти на максимально высоком уровне. Он крайне резко высказался относительно вмешательства политики в проведение Евровидения в 2019 году. Некоторые религиозные объединения и страны активно призывают бойкотировать конкурс. Однако Хульдаи настроен решительно. Он намерен провести мероприятие несмотря на множественные возражения со стороны.

Глава Тель-Авива подчеркнул, что даже в недавнем прошлом есть яркие примеры, когда в организацию и проведение песенного конкурса явно вмешивалась политика. Это, на его взгляд, абсолютно неприемлемо. Рон Хульдаи заявил, что необходимо учитывать опыт и возраст мероприятия. Мэр уверен, что стоит проявить уважение к этим двум факторам. Кроме того, с каждым годом возможность участвовать появляется у все большего числа стран.

Даты проведения международного вокального конкурса уже объявлены. Оно пройдет с 14 по 18 мая. Местные власти города запланировали дополнительные развлекательные культурные мероприятия, чтобы посетители зрелищного мероприятия могли занять свое свободное время в Тель-Авиве и провести его с пользой для себя и отдохнуть.