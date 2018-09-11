Счастливые родители наблюдали, как годовалый сын играл с десятками огромных змей

Судя по всему, шокирующее видео снято в Китае на ферме по выращиванию змей.

Маленький сын хозяина змеиной фермы бесстрашно брал в руки огромных рептилий, которые копошились у его ног. Как видно на кадрах ролика, мальчику не более одного года, он едва научился ходить и поднимает с земляного пола пресмыкающихся в 3 раза больше себя. Счастливые родители при этом спокойно наблюдали и возгласами подбадривали малыша, когда он пытался ловить десятки ускользающих рептилий. Юный змеелов хватал добычу, играл с нею, а потом передавал папе, который укладывал змей в сумку. Когда же родитель попытался увести сына из комнаты с гадюками, годовалый мальчик расстроился и заплакал.

Пользователи Сети полагают, что хозяин фермы разводит змей для продажи в рестораны, где из них готовят национальные блюда. Второе предположение связано с фармацевтикой. Известно, что яд змей – незаменимый ингредиент множества видов лекарств, особенно в китайской медицине.