Рядом с "Москва-Сити" установили четырехметровую "Луну"

Арт-объект появился на Шелепихинской набережной, уже сейчас рядом с ним можно фотографироваться и гулять, а в будущем благодаря другим зонам для отдыха процесс станет еще приятнее.

На официальной странице Москомстройинвеста в социальной сети Facebook появился новый пост, с помощью которого пресс-служба ведомства рассказала об арт-объекте, который только недавно появился на территории столицы. Согласно информации, которую они предоставляют, его установили в Северо-Западном административном округе рядом с "Москва-Сити".

Он представляет из себя шар, выполненный в форме Луны и украшенный зеркальной мозаикой. "Планета" держится на трех лестницах, на которые горожане могут залазить, чтобы дотронуться до нее. Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев не сомневается, что уже совсем скоро "Луна" будет регулярно привлекать горожан в данный район и станет его своеобразным символом. Также он поделился, что в будущем здесь планируют построить ландшафтный парк и зону для пикников.