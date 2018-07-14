Вадим Самойлов назвал причины распада “Агаты Кристи”

Музыкант рассказал, что же послужило причиной распада популярной рок-группы.

Один из основателей известной российской рок-группы “Агата Кристи” Вадим Самойлов поделился причинами распада популярной группы.

Он рассказывает, что он и его брат Вадим всегда имели разные взгляды и, в принципе, они совершенно разные люди. Самойлов признается, что есть некий конфликт, но он не несет собой ничего серьезного, и связан лишь некоторыми эпизодами существования группы. Также, он рассказывает, что почти все время существования проекта, они с братом находили компромиссы.

После, Самойлов рассказал, что решение распустить группу было обоюдным и логически взвешенным. Музыкант рассказывает, что данное событие стало хорошим окончанием. Оба брата развивались в своем направлении. Помимо этого, рок-музыкант делиться, что он всегда понимал, что однажды наступит момент, когда их с братом пути разойдутся.

Самойлов старший признался, что не имеет ничего против того, что Вадим использует имя группы для своих концертов и исполняет популярные хиты.

Тем временем Вадим Самойлов рассказал, что в 2019 году выйдет новый альбом группы. Как он признается, у него осталось очень много неизданного материала. Дата выхода выбрана не случайно, в следующем году коллективу исполнилось бы 30 лет. И несмотря на то, что группа распалась, в честь даты пройдут несколько концертов.