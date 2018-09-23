Известный композитор Вячеслав Добрынин попал в больницу

Как стало известно, медики госпитализровали его с инсультом. У исполнителя резко ухудшилось самочувствие.

СМИ сообщили неприятную новость, согласно которой проблемы со здоровьем испытал известный советский и российский композитор, эстрадный певец, автор песен Вячеслав Добрынин. Согласно информации, которую передает источник, народный артист попал в больницу. Известно, что у него случился инсульт, однако подробностей о том, как он сейчас себя чувствует, пока нет.

На сегодняшний день Вячеславу Добрынину 72 года. Он родился и живет в Москве. С 1985 года он находится в браке с Ириной Добрыниной. За свою жизнь не раз был награжден, так как обладает большим музыкальным талантом. Так, он трижды получал Национальную российскую премию "Овация", а также имеет премии им. Дунаевского и "Золотой граммофон".