Скончался гитарист рок-группы All That Remains Оли Херберт

Американский гитарист All That Remains, который считался пропавшим, был найден мертвым недалеко от своего дома. Музыкант скончался в возрасте 44 лет.

Как стало известно, музыкант был объявлен в розыск 16 октября. Полиция проводила поисковые работы в Стаффорде. Так в ходе поиска был обследован и дом гитариста.

Тело Херберта было обнаружено в пруду недалеко от его собственного дома. На данный момент полицейские призывают не считать смерть гитариста насильственной. В полиции заявляют, что на данный момент нужно дождаться результатов анализа криминалистов, после этого и будет названа точная причина смерти.

Близкие гитариста выразили свои потрясения и скорбь в Facebook. Все, кто его знал остались о нем только хорошего мнения. Окружение Херберта считало его талантливым музыкантом и поэтом.

Рок-группа была образована в 1998 году, за это время она выпустила 8 полноценных альбомов.

Напоминаем, что в Турции скончался легендарный фотограф Ара Гюлер. На момент смерти ему был 91 год.