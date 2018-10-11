Итальянцы посмотрели «Собибор» Хабенского

Фильм Константина Хабенского «Собибор» показали в кинотеатре Рима.

К 75-летней годовщине восстания в концентрационном лагере Собибор, функционировавшем в годы войны на польской земле, в столице Италии презентовали дебютную картину Константина Хабенского о тех событиях. Фильм «Собибор» собрал аншлаг в римском кинотеатре Farnese.

Олег Осипов, возглавляющий Российский центр науки и культуры рассказал, что для итальянцев эта тема достаточно болезненная. Около миллиона евреев вывезли нацисты из Рима. Большая часть домой уже не вернулась. «Мы начинаем прокат картины «Собибор» по Италии с Рима, а после поедем в Геную, Бари и Сан-Ремо», - поделился планами Осипов.

Кроме фильма для итальянцев была подготовлена небольшая выставка, посвященная Александру Печерскому. Именно он возглавил восстание в Собиборе. Всю свою послевоенную жизнь советский офицер посвятил сбору доказательств нацистских преступлений. В картине «Собибор» его сыграл актер Константин Хабенский. Фильм будет представлять Россию на ежегодной премии «Оскар».