Бэнкси сообщил о неполном уничтожении картины из-за сломанного механизма

Скрытый в раме измельчитель должен был разрезать все полотно "Девочки с шаром". Таким планом художник поделился на своем видеоблоге в YouTube.

Бэнкси показал, как механизм шредера поместили в массивную раму. Затем последовала видеозапись с торгов аукционного дома Sotheby's, где картину продали за 1,4 миллиона долларов. Сразу после объявления окончательной цены, команда художника нажала кнопку на брелке, который дистанционно запустил самоуничтожение "Девочки с шаром". Рама подала длинный пищащий сигнал, обращая на себя внимание посетителей, а спустя несколько секунд полотно было разрезано до половины.

Художник сообщил, что по изначальной задумке вся картина должна была осесть на полу в виде изрезанных полос. Это хорошо получалось во время предварительных испытаний оборудования. Однако в самый ответственный момент что-то пошло не так и процесс оказался неполным. Вероятно, причиной стал сломанный аппарат. Застрявшее и полуизрезанное полотно продолжило свое существование в качестве объекта "моментального искусства". В Sotheby's не растерялись и превратили уничтоженную картину в новый проект - "Любовь в мусорном ведре". После первого шока новая владелица оценила поступок Бэнкси и забрала полотно вместе с рамой, как свидетельство исторического момента в искусстве.

Стоит отметить, что изначально художник изобразил "Девочку с шаром" в виде стрит-арта на набережной Темзы в Лондоне в 2002 году. Спустя 4 года Бэнкси перерисовал изображение акриловыми красками на холста, а в 2014 году использовал свою работу, как символ поддержки детей из Сирии. Все это время "Девочка с шаром" находилась в массивной раме, которую автор запретил менять.