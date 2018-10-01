В Турции скончался известный фотожурналист Ара Гюлер

Фотограф имел честь сотрудничать с такими известными личностями как Софи Лорен, Уинстон Черчилль, Сальвадор Дали и Пабло Пикассо.

Зарубежные СМИ, в том числе информационное издание Daily Sabah, сообщают печальную новость, согласно которой умер известный фотожурналист Ара Гюлер. Его не стало в Турции на 91-м году жизни. Последние моменты своей жизни он провел в больнице, врачи пытались спасти его в реанимации. Несмотря на все попытки сделать это не удалось, и его сердце остановилось. Он скончался вчера, 17 октября, в Стамбуле.

Из-за большой известности и высокого профессионализма Гюлера называли "Глазом Стамбула". Фотожурналист армянского происхождения высоко взошел по карьерной лестнице. Так, около полувека назад его приняли в качестве сотрудника в филиал американского издательского дома "Time-Life". Помимо этого он также имел возможность работать с такими агентствами как The Sunday Times, Parimatch и т.д.