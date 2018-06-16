Ведущий кондитер России создал уникальный торт в честь премьеры «Веном»

Многие были озадачены: можно ли есть это произведение кондитерского искусства.

Подписчики Рената Агзамова регулярно видят на его странице в соцсети изделия, которые поражают воображение одним только видом. Невероятные торты, пирожные и конфеты от ведущего кондитера России славятся не только своими вкусовыми качествами, но и уникальным видом. Недавно Ренат решил поздравить сынишку своих друзей и, в день его рождения, создал оригинальный торт. Это неповторимое, полностью из шоколада, изделие сделано по мотивам и в честь премьеры нового голливудского блокбастера «Веном» с бюджетом в 100 миллионов долларов.

Торт изображает сюжет схватки Человека-паука со своим злейшим врагом – Веномом, наделённого суперспособностями. Почитатели Агзамова были в восторге, увидев это произведение искусства. Они не перестают удивляться мастерству и фантазии кондитера. Кстати, фильм «Веном» за две недели проката собрал 205 миллионов долларов, вдвое перекрыв затраты на него