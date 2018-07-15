Сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов» не рассказывает финал сериала даже своей жене

Кит Харингтон, который исполнил роль Джона Сноу в нашумевшем сериале, держит в тайне концовку «Игры престолов» и очень этим гордится. По словам актера, даже его жена Роуз Лесли, сыгравшая в киносериале роль Игритт, не знает дальнейшего сюжета.

Сыгравший Джона Сноу актер рассказал, что скрывает финал сериала даже от своей жены. Кит Харингтон не рассказывает своей супруге о концовке «Игры престолов». По словам актера, его жена «не ожидала такого поворота».

Известно, что персонаж, которого играет Кит Харингтон, остается живым до 8 сезона «Игры престолов». Этот сезон будет представлен летом следующего года и будет состоять лишь из 6 серий. Персонаж жены актера «прожил» лишь до 4 сезона. Как отмечают пользователи, Игритт (тот самый персонаж) и так слишком долго оставалась жива. Все дело в том, что в «Игре престолов» слишком много персонажей регулярно погибали. Многие даже злились из-за частых смертей героев, но все равно продолжали смотреть сериал из-за насыщенной и необычной сюжетной линии.

Любопытно, что не все, кто знают о финале сериале, такие же скрытные, как сыгравший Джона Сноу. Шоуранер Дэвид Бениофф, к примеру, не стал скрывать концовки от своей жены и рассказал ей о финале «Игры престолов». Пользователи шутят, что жене Кита Харингтона не обязательно «пытать» своего мужа, ведь финал ей могут раскрыть другие люди, от которых его не стали скрывать.