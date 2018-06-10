В Екатеринбурге появился оригинальный дорожный знак

Стало известно о появлении новой отметки для паркующихся автомобилей в одном из городов Урала.

Так, жители Екатеринбурга увидели дорожный знак, который оригинально предупреждает об опасности. На нём изобразили эвакуатор, с которого в воронку падают транспортные средства. Считается, что это должно намекнуть водителям о неположенном месте для парковки на том участке, на котором расположили знак.

Тем временем представители ГИБДД Екатеринбурга заявили, что полученная информация проверяется. Если же факт установки отметки подтвердится, то будет выдано постановление о его демонтаже, так как он не является дорожным знаком, который был официально подтверждён правительством Российской Федерации.