"Скамья Виктора Цоя" появилась в сквере Республики Коми

Сегодня, 10:23 \\ Мозаика

Необычный арт-объект установлен в поселке Щельяюр Ижемского района Республики Коми в новом комфортабельном сквере "Молодежный". Торжественное открытие произошло накануне 16 октября.

 Изначально на этом месте располагался ничем не примечательный пустырь. Однако в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» он превратился в очень уютный сквер, где можно провести свободное время. Кроме того, в этом сквере теперь появился и арт-объект, который назван «Скамья Виктора Цоя». Он представляет собой скамейку, на которой выгравирована надпись «Цой», а также электронная гитара. Мастер Юрий Варницын, который выполнил эту работу, рассказал, что сначала хотел сделать акустическую гитару. Однако в процессе заметил, что лучше у него получается электронная, поэтому решил оставить. Создатель отметил, что в памятнике отражен Виктор Цой как рок-музыкант. По его словам, исполнитель является значимой фигурой в истории музыки и оставил большой след, который нельзя забывать. Теперь о его вкладе в музыкальную культуру будет напоминать возведенный объект.

Помимо «Скамьи Виктора Цоя», сквер также обзавелся жар-птицей и кованой аркой, на которой, что примечательно, уже появился первый замок, поскольку она символизирует семейное счастье.

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Автор - Евгения Чернобаб
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