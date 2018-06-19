За реставрацией "Ночного дозора" Рембрандта можно будет наблюдать в прямом эфире

Сегодня, 09:53 \\ Мозаика

Летом 2019 года планируют начать реставрацию известного полотна голландского художника Рембрандта «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга». Более известна картина как «Ночной дозор».

 Об этом рассказало издание The Guardian. Кроме трансляции процесса в интернете, можно будет увидеть происходящее и непосредственно, если прийти в Рейксмюсеум в Амстердаме. Над реставрацией будут трудиться специалисты всего мира. Отмечается, что последний раз работы над данной картиной проводили в 1970-х годах. Тогда учитель Уильям де Рейк пытался испортить знаменитое полотно ножом.

Пока что реставрационные работы намечены на июль 2109 года. Полотно было написано Рембрандтом в 1642 году. По словам директора амстердамского музея, восстановление картины будет проводиться в специальном помещении, где любой желающий сможет наблюдать за процессом. Онлайн-трансляция будет происходить на сайте музея. Отмечается, что работа для экспертов предстоит очень кропотливой. Непосредственно перед реставрацией будут сделаны снимки чрезвычайно высокого разрешения. Один только этот процесс займет у специалистов около 70 дней. Сколько продлятся сами восстановительные работы, не сообщается.

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Автор - Евгения Чернобаб
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