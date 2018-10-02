На 59-м году жизни скончался актёр "Склифосовского" Александр Машатков

Сегодня, 09:11 \\ Мозаика

Стало известно о смерти известного российского актёра театра и кинематографа.

Сообщается, что на 59-м году жизни скончался Александр Машатков, знаменитость которому принесла роль в сериале "Склифосовский". Предварительно известно, что причиной смерти звезды стал оторвавшийся тромб. Актёр также прославился благодаря участию в съёмочном процессе таких фильмов, как "Роман с кокаином", "Супруг", "Криминальное видео", "Тупой жирный заяц".

Машатков изначально мечтал об игре на столичных подмостках, поэтому окончил машиностроительный техникум в Саратове, после чего начал работать машинистом сцены Кинемешского драматического театра.

Также актёр окончил ГИТИС и в последнее время чаще появлялся не на экранах, а на сцене Кирмского театра драмы в Тверской области.

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Автор - Татьяна Сазонова
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