Клип с двойником Меланьи Трамп вызвало скандал в Болом доме

Сегодня, 08:06 \\ Мозаика

Американский рэпер T.I. выложил в своем аккаунте в Twitter анонс клипа, где перед ним на столе танцует обнаженная женщина, как две капли воды похожая на первую леди. Ролик вызвал настоящий скандал.

 

 По сюжету клипа президент США уезжает в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, но Меланья Трамп не сопровождает супруга. После этого показывают кадр, где рэпер, являющийся героем ролика, сидит за столом в овальном кабинете, развалившись. К нему подходит двойник первой леди и начинает танцевать на столе, постепенно раздеваясь. Само видео исполнитель сопроводил подписью: «Дорогой 45-й, я не Канье». Предположительно, это означает, что T.I. продемонстрировал таким образом некий протест, подчеркнув, что не будет поддерживать его политику, как это делает Канье Уэст, за что регулярно подвергается критике. Примечательно, что героиня клипа была одета в куртку с надписью «Мне все равно, а вам?», в которой Меланья Трамп летом приезжала в Центр защиты детей-мигрантов.

В Белом доме США уже прокомментировали произошедшее. Пресс-секретарь супруги Дональда Трампа Стэфани Гришэм заявила, что видеозапись «неприемлема». Официальный представитель первой леди предложила объявить рэперу бойкот. Реакция зрителей была неоднозначной. Некоторые нашли клип довольно забавным. Другие же согласились с тем, что это действительно перебор.

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Автор - Евгения Чернобаб
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