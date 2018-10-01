Скончался всемирно известный писатель Арто Паасилинна‍

Он родился в Финляндии и всю жизнь прожил в этой стране, однако это не помешало ему стать одним из самых переводимых на другие языки автором книг. Его произведения доступны для прочтения также и на русском языке.

Зарубежное информационное издание Werner Soderstrom Ltd сообщает печальную новость, согласно которой в Финляндии скончался национальный писатель Арто Паасилинна. Согласно информации, которую оно предоставляет, свои последние годы он провел в городе Эспоо, однако появился на свет он в Киттиля. Данные также подтвердили корреспонденты AFP.

Всемирно известный писатель выпустил за свою жизнь 35 романов, многие из которых стали бестселлерами. Также с его пера вышли и другие произведения, предназначенные для чтения разными поколениями.

Арто Паасилинна‍ не стало на 77-м году жизни. Свои последние дни он провел в доме престарелых в Эспоо. Там он жил все последнее десятилетие.