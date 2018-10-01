Скончался всемирно известный писатель Арто Паасилинна‍

Сегодня, 16:00 \\ Мозаика

Он родился в Финляндии и всю жизнь прожил в этой стране, однако это не помешало ему стать одним из самых переводимых на другие языки автором книг. Его произведения доступны для прочтения также и на русском языке.

 Зарубежное информационное издание Werner Soderstrom Ltd сообщает печальную новость, согласно которой в Финляндии скончался национальный писатель Арто Паасилинна. Согласно информации, которую оно предоставляет, свои последние годы он провел в городе Эспоо, однако появился на свет он в Киттиля. Данные также подтвердили корреспонденты AFP.

 Всемирно известный писатель выпустил за свою жизнь 35 романов, многие из которых стали бестселлерами. Также с его пера вышли и другие произведения, предназначенные для чтения разными поколениями.

Арто Паасилинна‍ не стало на 77-м году жизни. Свои последние дни он провел в доме престарелых в Эспоо. Там он жил все последнее десятилетие.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

В сети появился кадр из ремейка знаменитого фильма "Люди в черном"

 Фотографию фильма, который только готовится выйти на большие экраны, опубликовала в своем Instagram Тесса Томпсон. Картина станет ремейком популярнейшей трилогии Барри Зонненфельда.

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

В новом триллере про танцовщицу актриса Тильда Суинтон сыграла 82-летнего мужчину-психоаналитика

 Согласно официальным данным, роль 82-летнего мужчины сыграл некий Литц Эберсдорф,...

Сотрудники McDonald's отказались давать пожарным бесплатные напитки

В Великобритании пожарным сотрудники McDonald\'s отказались бесплатно подать напитки,...

В Украине на телевидении приняли новые языковые квоты

 Согласно вступившему в силу закону на телевидении в Украине теперь вводится новая квота,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ