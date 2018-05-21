Тереза Мэй поздравила принца Гарри и Меган Маркл в связи с ожиданием первенца

Сегодня, 15:09 \\ Мозаика

Премьер-министр Соединенного Королевства стала одной из первых, кто направил свои пожелания супругам на фоне радостной новости, которую подтвердили в Кенсингтонском дворце.

 Накануне стало известно, что члены королевской семьи Великобритании принц Гарри и Меган Маркл, которые связали себя узами брака в мае текущего года, находятся в ожидании первого ребенка. Информация появилась на официальных страницах Кенсингтонского дворца в Twitter, а также Instagram.

 В связи с этой новостью супругов поздравила британский премьер-министр Тереза Мэй. Она опубликовала на личном аккаунте в Twitter сообщение, в содержании которого тепло отозвалась о том, что услышала, и пожелала принцу Гарри и Меган Маркл "всего наилучшего". По ее словам, новость о первенце в этой семье - радостная новость.

Ранее российский генетик предсказал, как будет выглядеть будущий ребенок герцога и герцогини Сассекских.

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Автор - Мартина Корф
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