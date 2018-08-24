Анкету Виктора Цоя продадут на аукционе почти за 1 миллион рублей

Сегодня, 11:01 \\ Мозаика

Документ представляет собой анкету о вступлении музыканта в "Рок-клуб". Специалисты провели несколько анализов и признали его подлинным. Стартовая цена составит 950 тысяч рублей.

 Уже назначена дата проведения торгов: аукцион состоится 27 октября. Организатором выступит аукционный дом «Литфонд». Перед тем, как включить предмет в список других объектов, которые намерены продать 27 октября, эксперты провели тщательное исследование документа. И только когда было установлено, что анкета действительно настоящая, было принято решение о необходимости ее наличия на аукционе.

Отмечается, что в этой анкете Виктор Цой указал свои контактные данные – адрес и номер. Кроме того, артист отметил, какими музыкальными инструментами владеет. Также певец указал представителей своей любимой музыки как отечественной, так и зарубежной. Среди фаворитов солиста группы «Кино» есть и «Аквариум», и «Зоопарк», и «Странные игры». Сама анкета датирована 8 октября 1985 годом. Она представляется очень ценной, а потому и цена за нее составит почти 1 миллион рублей.

Помимо документа, среди лотов заявлена также книга с автографом исполнителя на внутренней стороне обложки. Она называется «Детектив и политика». Ее цена не столь огромна. Стартуют продажи всего с 20 тысяч рублей.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

В сети появился кадр из ремейка знаменитого фильма "Люди в черном"

 Фотографию фильма, который только готовится выйти на большие экраны, опубликовала в своем Instagram Тесса Томпсон. Картина станет ремейком популярнейшей трилогии Барри Зонненфельда.

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

В новом триллере про танцовщицу актриса Тильда Суинтон сыграла 82-летнего мужчину-психоаналитика

 Согласно официальным данным, роль 82-летнего мужчины сыграл некий Литц Эберсдорф,...

«Старческая деменция»: Фанаты поставили Любови Успенской неутешительный диагноз

Неадекватное поведение звезды вызвало у поклонников беспокойство и отвращение...

В Петербурге выступит первый в мире глухой рэпер Singmark из Финляндии

 15 и 16 октября рэп-исполнитель и предприниматель Марко Вуорихеймо будет давать лекции....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ