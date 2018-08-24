Анкету Виктора Цоя продадут на аукционе почти за 1 миллион рублей

Документ представляет собой анкету о вступлении музыканта в "Рок-клуб". Специалисты провели несколько анализов и признали его подлинным. Стартовая цена составит 950 тысяч рублей.

Уже назначена дата проведения торгов: аукцион состоится 27 октября. Организатором выступит аукционный дом «Литфонд». Перед тем, как включить предмет в список других объектов, которые намерены продать 27 октября, эксперты провели тщательное исследование документа. И только когда было установлено, что анкета действительно настоящая, было принято решение о необходимости ее наличия на аукционе.

Отмечается, что в этой анкете Виктор Цой указал свои контактные данные – адрес и номер. Кроме того, артист отметил, какими музыкальными инструментами владеет. Также певец указал представителей своей любимой музыки как отечественной, так и зарубежной. Среди фаворитов солиста группы «Кино» есть и «Аквариум», и «Зоопарк», и «Странные игры». Сама анкета датирована 8 октября 1985 годом. Она представляется очень ценной, а потому и цена за нее составит почти 1 миллион рублей.

Помимо документа, среди лотов заявлена также книга с автографом исполнителя на внутренней стороне обложки. Она называется «Детектив и политика». Ее цена не столь огромна. Стартуют продажи всего с 20 тысяч рублей.