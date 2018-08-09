В Москве госпитализировали актера Юрия Стоянова‍

Как стало известно, его состояние резко ухудшилось. Сейчас специалисты одной из столичных клиник готовятся к проведению операции для него.

СМИ передают срочную новость, согласно которой в больницу попал известный 61-летний российский актер Юрий Стоянов. Известно, что, когда его госпитализировали, он находился в Москве, однако источник не уточняет, в какое именно медицинское учреждение его отвезли. Актера разместили в хирургическом отделении.

Юрий Стоянов прославился благодаря участию в съемках многих известных отечественных фильмов, а также благодаря игре в театре. В свое время ему присвоили звание народного артиста Российской Федерации.