В Москве госпитализировали актера Юрия Стоянова‍

Сегодня, 10:22 \\ Мозаика

Как стало известно, его состояние резко ухудшилось. Сейчас специалисты одной из столичных клиник готовятся к проведению операции для него.

 СМИ передают срочную новость, согласно которой в больницу попал известный 61-летний российский актер Юрий Стоянов. Известно, что, когда его госпитализировали, он находился в Москве, однако источник не уточняет, в какое именно медицинское учреждение его отвезли. Актера разместили в хирургическом отделении.

 Юрий Стоянов прославился благодаря участию в съемках многих известных отечественных фильмов, а также благодаря игре в театре. В свое время ему присвоили звание народного артиста Российской Федерации.

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Автор - Мартина Корф
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