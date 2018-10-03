Макс Корж остановил концерт в Уфе из-за потерявшей сознание девушки

Макс Корж выступал с концертом в Уфе и решил совершить довольно популярное на концертах действие - прыжок в толпу. Однако всё пошло не так, как было запланировано, и одна из поклонниц артиста после этого упала в обморок.

Российский исполнитель снова отправился в большой тур по стране со своей концертной программой. Выступление проходило в ледовом дворце "Уфа-Арена". Макс Корж во время концерта решил порадовать зрителей и заодно разнообразить свое шоу. Как рассказал сам артист, после прыжка, он начал пробираться сквозь толпу, чтобы поздороваться с публикой, которая стояла позади. В этот момент почти в самой середине зала певец обнаружил, что молодая девушка потеряла сознание.

Макс Корж сразу же принял решение остановить свое выступление, чтобы помочь поклоннице и разобраться со случившимся. Девушку тут же подняли наверх. По предварительной информации, ей просто не хватило воздуха, что не является редкостью на таких мероприятиях, а давка в толпе еще больше усугубила положение. Пострадавшую перенесли на сцену, куда вернулся и исполнитель. Она очень быстро пришла в себя, поэтому задержка получилась не очень большой, и концерт сразу же продолжился. Однако девушка приходила в себя, находясь за сценой до конца выступления.