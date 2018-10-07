В Канаде провели телемост в честь художника Ильи Репина

Русскоязычная община в Канаде отметила 174-летие со дня рождения русского художника Ильи Репина. Мероприятия прошли в Торонто. Телемост был проведен с участием также Санкт-Петербурга.

Главным организатором мероприятия стал президент Международной ассоциации друзей Санкт-Петербурга Алексей Дымов. Участники телемоста прослушали сообщение о жизни знаменитого художника, провели конкурс среди рисунков юных, но не менее преданных поклонников живописи, а также иные мероприятия, которые все проходили в честь годовщины. Как рассказал организатор, связь в Северной столице была установлена посредством Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица.

Также принять участие должны были участники из Москвы, Монреаля и Сан-Франциско. Однако технические неполадки взяли верх, поэтому с ними пообщаться не удалось. Тем не менее, организаторы довольны проведением телемоста. Всего около 30 человек присутствовали, слушали и активно участвовали в обсуждениях. Среди них были даже ветераны Великой Отечественной войны. Посетили мероприятие также многие деятели культуры: музыканты, известные поэты, архитекторы и представители других творческих профессий.

Кроме того современные художники также смогли представить свои произведения. Так, можно было увидеть полотна Юлианы Долгонос и Сирафимы Зибницкой. Среди работ также встречались и снимки фотографа из Канады Алекса Левина. Это не первое подобное мероприятие. С 2017 года удалось провести около 10 телемостов.