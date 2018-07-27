В сети появился кадр из ремейка знаменитого фильма "Люди в черном"

Фотографию фильма, который только готовится выйти на большие экраны, опубликовала в своем Instagram Тесса Томпсон. Картина станет ремейком популярнейшей трилогии Барри Зонненфельда.

Помимо Тессы Томпсон, в ленте можно будет увидеть и Криса Хемсворт. Актеры вместе исполнят главные роли в новом фильме. Интересно, что паре не должно быть сложно, ведь они уже работали вместе в проекте Marvel «Тор: Рагнарёк».

Сюжет ремейка будет сосредоточен вокруг секретной организации, которая занимается контролем деятельности инопланетных существ, которые живут на Земле среди обычных людей. В центре событий и окажутся секретные агенты Эйч и Эм, роли которых и сыграют Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.

Предварительно сообщается, что премьера фильма намечена на июль 2019 года. Известно, что киностудия Sony собирается устроить настоящий фурор с выходом новой части. Ведь после того, как на экранах показали третью часть, работа над историей была приостановлена на некоторое время. Создатели отмечают, что ремейк не связан сюжетно с предыдущими частями, поэтому они необязательны для просмотра тем, кто с ними не знаком. Однако фактически фильм вписывается в хронологию.

Снимок набрал уже более 150 тысяч лайков и почти 1000 комментариев. Подписчики актрисы очень радостно встретили ее новую публикацию, написав, что очень ждут выхода новинки.