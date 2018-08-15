В новом триллере про танцовщицу актриса Тильда Суинтон сыграла 82-летнего мужчину-психоаналитика

Сегодня, 15:03 \\ Мозаика

Согласно официальным данным, роль 82-летнего мужчины сыграл некий Литц Эберсдорф, который ранее нигде не снимался. Однако, на самом деле данную роль исполнила известная актриса Тильда Суинтон.

 Ходят слухи, что Суинтон согласилась играть в фильме «Суспирия» мужчину-психоаналитика ради забавы. По словам актриса, она следует девизу жизни своей бабушки, которая считала, что главное в жизни, это чтобы не было скучно.

В новом триллере про танцовщицу Тильда Суинтон сыграла сразу две роли. Она предстала в образе танцовщицы-наставницы, а также в образе 82-летнего мужчины-психоаналитика. По данным СМИ, ради лучшего ощущения роли Тильда Суинтон даже что-то подкладывала себе в брюки, дабы лучше понимать «мужскую сущность».

Ради роли мужчины-психоаналитика Тильде Суинтон приходилось терпеть ежедневные многочасовые сеансы накладывания грима. Актрисе делали сложный макияж, чтобы у нее появилась толстая шея и «мужской» подработок. В России фильм «Суспирия» будет представлен 29 ноября. В кинокартине показана история о молодой танцовщице из США, которой пришлось столкнуться с ужасами и мистикой проклятья танцевальной академии Берлина.

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Автор - Анна Пушкина
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