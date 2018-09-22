На конкурсе в Испании выбрали лучший "русский салат"

Сегодня, 10:28 \\ Мозаика

Местные повара так называют "оливье" и его разновидности. О победителе пишет издание Noticia.

 В городе Сан-Себастьян прошла выставка San Sebastian Gastronomika. На её платформе именитые кулинары Испании устроили конкурс на приготовление лучшего "русского салата". Повара использовали основу знаменитого "оливье", меняя рецепты по собственному усмотрению. Среди дополнительных ингредиентов оказались спаржа, зеленый горошек, хамон, различные виды рыбы соусов. Некоторые участники даже делали заправку черной.

Лучшим блюдом выбрали работу Карлеса Абельяна, который работает шеф-поваром в Барселоне. Он собрал "русский салат" из майонеза, картофеля, моркови, оливок и тунца. Кулинар отметил, что в "оливье" необходимо соблюдать пропорциональный принцип "меньше-больше".

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Автор - Александр Лубяной
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