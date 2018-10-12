Испорченную картину Бэнкси продали в виде объекта "моментального искусства"

Аукционный дом Sotheby's выдал полотно покупательнице, несмотря на его состояние. Об этом сотрудники организации рассказали CNN.

Искусствоведы решили Бэнкси сделать картине Бэнкси "Девочка с шаром" ребрендинг. Теперь испорченное полотно выдают за объект "моментального искусства", вошедший в мировую историю. Новую работу озаглавили "Любовь в мусорной корзине". Вскоре её отдадут женщине, которая купила оригинал во время торгов за 1,4 миллиона долларов. Сумма объекта не изменилась Как отметили Sotheby's, вместе с ним владелица получит идентификационный сертификат автора. Ближайший уик-энд полотно проведет в аукционном доме, где желающие смогут им полюбоваться.

Неделю назад картина "Девочка с шаром" самоуничтожилась, едва распорядитель аукциона принял окончательную цену. В массивной раме дистанционно запустили шредер, который изрезал полотно на полосы. Происшествие шокировало новую обладательницу. Однако позже европейский коллекционер решила сохранить работу, как частицу истории искусства. Её личность по прежнему остается неизвестной.