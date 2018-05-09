В Петербурге выступит первый в мире глухой рэпер Singmark из Финляндии

15 и 16 октября рэп-исполнитель и предприниматель Марко Вуорихеймо будет давать лекции. Также он примет участие в обеде с неправительственными организациями, занимающимися вопросами глухонемых.

Марко Вуорихеймо родился в семье глухонемых. Он является глухим, но это не остановило его в стремлении создавать музыку. Вуорихеймо стал переводить текст песен на язык жестов, а после и сам стал придумывать композиции. Теперь он является первым в мире глухим рэпером. Музыкант выступает под псевдонимом Singmark, у него есть контракт с известным по всему миру лейблом.

Первый в мире глухой рэпер из Финляндии выступит в Петербурге с лекциями. 15 октября он отправится в Высшую школу экономики, а на следующий день со своей лекцией он будет выступать в «Открытом пространстве» на Достоевского.

Помимо этого, глухой рэпер Singmark пообщается с представителями негосударственных организаций. Музыкант намерен обсудить с ними вопросы и проблему глухонемых людей. Обед, на котором должна состояться данная беседа, организовали дипломаты Финляндии.