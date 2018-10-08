На 90-м году скончался известный российский поэт Михаил Асламов

Он входил в состав Хабаровского регионального отделения Союза писателей России‍ и даже был его председателем. Его не стало 10 октября 2018 года в Хабаровске.

Отечественные СМИ передают печальную новость, согласно которой на Дальнем Востоке умер известный российский поэт Михаил Феофанович Асламов. Согласно информации, которую предоставляет источник, он родился 1 октября 1929 года в Облученском районе Еврейской автономной области. В молодости он переехал в Хабаровск, однако края родного не забыл. Впоследствии он посвятил Бире несколько стихотворений.

Факт смерти Асламова подтвердил его коллега, член Хабаровского краевого отделения Союза писателей России Александр Драбкин. Он назвал его одним из лучших поэтов Дальнего Востока, отметив также его трудолюбие и привязанность к творчеству, которому он посвятил всю свою жизнь.