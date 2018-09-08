Netflix выбрала актрис на роли Йеннифер и Цири в сериале "Ведьмак"

Американская компания отказалась от идеи сделать названную дочь Геральта темнокожей. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Netflix утвердила на роль чародейки Йеннифер из Вингерберга Аню Чалотру. Актриса известна телезрителям по роли в американских сериалах "Жажда странствий" и "Убийства по алфавиту". В сериале "Ведьмак" она станет партнершей Генри Кевилла, сыграя возлюбленную Геральта из Ривии.

В молодую ведьмачки Цири предстоит воплотиться Фрейе Аллан. Знаметитость уже успела прославиться участием в сериалах "В пустыне смерти" и "Война миров". Девушка обладает достаточно бледной кожей для соответствия канонам произведений Анджея Сапковского. Напомним, в СМИ ходили слухи, что на эту роль в сериале планируют выбрать актрису темнокожей или азиатской наружности. Это вызвало резкую критику со стороны поклонников саги.

В интервью исполнительный продюсер и сценарист Лорен Шмидт рассказала о нелегком кастинге на роль Цири. Ради одного из главных персонажей создатели сериала оценили более 200 девушек из разных стран Европы. При этом они не стремились найти звезд той же величины, что и Генри Кевилл. По словам Лорен Шмидт, команда Netflix просто искала актеров, подходящих определенным персонажам. Таким образом выбор пал на британку Фрею Аллан. Продюсер добавила, что она и её коллеги пытаются сохранить и подчеркнуть славянскую атмосферу оригинала.