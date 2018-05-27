Скончалась личный стилист принцессы Дианы Анна Харви‍

Женщина была профессионалом своего дела, так что после смерти особы королевской крови она еще успела побывать в каачестве сотрудника таких крупных изданий как Vogue и Tatler.

Зарубежные СМИ сообщают печальную новость, согласно которой в Великобритании скончалась бывший персональный стилист покойной принцессы Дианы Анна Харви‍. Согласно информации, которую они передают, ее не стало вчера, 10 октября.

Как только о трагедии стало известно, скорбь по великому стилисту выразили многие ее коллеги, в том числе и российская журналистка Алена Долетская. Харви‍ многие годы оставалась ее наставницей, вместе они работали редакторами глянца Vogue.

Источник уточняет, что личный стилист принцессы Дианы скончалась на 75-м году жизни. Анна Харви‍ сотрудничала с супругой принца Чарльза вплоть до ее кончины в 1997 году. После этого она занимала высокие должности в редакциях крупных таблоидов, а также участвовала в запуске многих их пилотных проектов.