Noize MC опубликовал клип на песню "200+"

Отмечается, что данная композиция пока что является отдельным синглом и не вошла ни в один из альбомов российского рэп-исполнителя. Интересно, что он снят в московском Музее оптических иллюзий.

В ролике Noize MC находится в доме великана. Его окружают огромные декорации самых обычных предметов, которые можно встретить в домашнем обиходе. Среди них и зубная щетка, и пончики, и борщ, и унитаз, и другие вещи. Примечательно, что рэпера и компанию окружает даже гигантский «Доширак». Режиссером клипа стал Михаил Приходько.

Известно, что сейчас музыкант находится в большом турне, которое посвящено 15-летнему юбилею группы и его творчеству. Он уже посетил множество городов и в настоящий момент направляется в Иркутск, где концерт пройдет сегодня в клуб-ресторане «Дикая лошадь».

Недавно Иван Алексеев выпустил новую песню, которая называется «Следы на спине» и соответствующий клип к ней. А буквально на прошлой неделе рэпер опубликовал фильм-интервью, где он искренне отвечает на вопросы, немного рассказывая о себе, своих мыслях и том, что сейчас происходит в его голове. Фильм получился небольшой – около 40 минут. Отмечается, что в нем музыкант, известный своими фристайлами, не мог не исполнить один из них. В настоящий момент планируется всего 5 таких аналогичных фильмов-интервью.