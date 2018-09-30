Вдова Джона Леннона записала кавер-версию знаменитой песни "Imagine"

Йоко Оно ко дню рождению своего покойного супруга - солиста The Beatles - выпустила новую версию известной на весь мир и покорившей сердца миллионов его песню "Imagine".

Вдова Джонна Леннона – известная японская художница и певица. Она поделилась своими эмоциями относительно композиции и рассказала, что эта песня является единственной, к которой она действительно испытывала сильные переживания. Йоко Оно уверена, что если иные песни ее супруга и The Beatles знают не все, то уж эта композиция точно знакома всему миру. Она волновалась, что кавер-версию воспримут очень критично. Но после некоторых размышлений поняла, что должна отбросить сомнения и просто сделать это. Примечательно, что японскую художницу в прошлом году признали соавтором данной композиции.

День рождения Джонна Леннона традиционно отмечается поклонниками и фанатами 9 октября. Его жена вспомнила, как создавалась "Imagine". Это произошло 47 лет назад. После записи они посмотрели друг на друга и сказали: «Неужели мы это сделали?». Певица также отметила, что возможно ее покойному мужу понравилась бы кавер-версия, которую она выпустила. Интересно, что Йоко Оно несмотря на свой почтенный возраст вовсю продолжает заниматься творчеством. В 85 лет певица и художница в скором времени должна выпустить новый альбом Warzone. Он, кстати, будет завершаться новой интерпретацией "Imagine". Новая пластинки, по предварительным данным, увидит мир уже 18 октября.