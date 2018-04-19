В Воронеже построят гиганскую матрешку в парке "Орлёнок"

Строительство связано с возведением здания Центра современного искусства. Городская администрация взяла за основу проект местного архитектора Ольги Ковалевой.

В пресс-службе мэрии Воронежа рассказали о большом проекте, к реализации которого в городе приступили накануне. Как стало известно, власти наконец запустили строительство проекта, однако изначально это планировалось сделать еще год назад. По этой причине местные СМИ пишут, что застройщик начал делать это запоздало.

К слову, непосредственно строительные работы лежат на компании "Гитан", а генеральным подрядчиком в данном случае является "Атомстрой". Если все пойдет по намеченному плану, открытие Центра современного искусства в парке "Орлёнок" произойдет уже в начале осени 2019 года.

Сотрудники мэрии также показали изображения того, как будет выглядеть построенное здание. На них сквозь полупрозрачное здание виднеется гигантская матрешка. Общая площадь здания, которое построят к следующей осени, будет достигать около 1,4 тысячи квадратных метров.