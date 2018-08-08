Художницы из Омска создали картины из мусора

Алена Пожиленко и Мария Шинкевич на выставке представят на обозрение жителям Омска свое необычное творчество. Девушки решили сделать картины из домашнего мусора, чтобы привлечь внимание к загрязнению окружающей среды.

Нестандартно напомнить гражданам о том, что нужно заботиться об окружающей среде, напомнили две жительницы Омска. Девушки являются творческими личностями, а потому креативно решили подойти и к этому вопросу. Интересно, что они далеко не первые, кто создает произведения искусства из мусора и мелкого хлама. По всему миру этим занимаются многие известные культурные деятели.

Алена Пожиленко и Мария Шинкевич работают в стиле паблик-арт. Это форма осуществления современного искусства, которое рассчитано на неподготовленного зрителя и осуществляется в общественном пространстве. В 2010 году даже учредили специальную номинацию в «Премии Сергея Курёхина», которая называется «Искусство в общественном пространстве».

Выставка будет называться «Масса.Нетто». Замдиректора музея Анастасия Гараева рассказала, что толчком для девушек послужила мысль, в соответствии с которой «нетто» буквально переводится с итальянского как «чистый», но упаковка тоже становится чистой, если извлечь из нее содержимое. Художницы решили подарить мусору еще одну жизнь. Интересно, что это относится и к информационному мусору, который приводит к засорению мыслей. Выставка начнет работу 10 октября в городском музее «Искусство Омска», который располагается по адресу ул. Партизанская, 5 а, литера М.